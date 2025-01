Câmeras de segurança na Estrada do Lameirão registraram parte da ação - Reprodução

Câmeras de segurança na Estrada do Lameirão registraram parte da açãoReprodução

Publicado 16/01/2025 20:46 | Atualizado 16/01/2025 20:50

Rio - Uma perseguição policial em Santíssimo, Zona Oeste do Rio, terminou com a fuga de criminosos após dois pneus de uma viatura da Polícia Militar furarem na tarde desta quinta-feira (16). Câmeras de segurança na Estrada do Lameirão registraram parte da ação.

De acordo com informações preliminares do 41º BPM (Irajá), os policiais receberam um alerta de roubo e montaram um cerco tático para capturar os suspeitos. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que a viatura da PM segue os criminosos.

Assista o vídeo:

Perseguição policial na Estrada do Lameirão, em Campo Grande.



Crédito: Reprodução / redes sociais pic.twitter.com/vORP8yU51j — Jornal O Dia (@jornalodia) January 16, 2025

Após o incidente, os criminosos conseguiram fugir. A ocorrência está em andamento.