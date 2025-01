Morro dos Macacos, em Vila Isabel, é palco de uma disputa entre facções pelo território - Arquivo / Armando Paiva / Agência O Dia

Morro dos Macacos, em Vila Isabel, é palco de uma disputa entre facções pelo territórioArquivo / Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 16/01/2025 16:58

Rio - Vila Isabel, na Zona Norte, lidera o ranking de bairros com mais tiroteios nos primeiros 15 dias deste ano, de acordo com um levantamento do Instituto Fogo Cruzado. A região, onde fica o Morro dos Macacos, comunidade assolada por uma uma guerra entre facções, já registrou nove confrontos. Uma mulher foi baleada de raspão.

Segundo os dados, dos 58 tiroteios ocorridos na Zona Norte neste ano, 15,5% deles aconteceram no bairro. Desde o ano passado, o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP) travam uma disputa pelo controle do Morro dos Macacos. Os conflitos se intensificaram neste ano, com direito a símbolos das facções espalhados pela comunidade.

A localização do Morro dos Macacos é considerada favorável para os criminosos, pois dá acesso à Zona Oeste por meio do Parque Nacional da Tijuca. O 'atalho' é atrativo para o Comando Vermelho, que tenta expandir sua organização para a Zona Oeste, assim como acontece na Gardênia Azul.

Os constantes tiroteios na região ocorrem em meio a uma tentativa de expansão territorial do CV liderada por traficantes do Morro do São João, no Engenho Novo, também na Zona Norte. A distância entre as duas comunidades é de aproximadamente 4 km, o que facilita a mobilização dos criminosos.

Em meio à guerra, a Polícia Militar trocou o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro dos Macacos , no último dia 6. O capitão José Eduardo Brito Benck, que estava no 39º BPM (Belford Roxo), é o novo comandante, substituindo o capitão Leonardo Rezende Brandão, que foi transferido para a UPP Manguinhos.

Vila Isabel já liderou o ranking de violência armada do Instituto Fogo Cruzado em dezembro do ano passado. A instituição registrou 22 tiroteios, que deixaram cinco mortos e dois feridos.

Líder da invasão é foragido por homicídio

O traficante Pedro Paulo Lucas Adriano do Nascimento, o 'Titauro', de 25 anos, é apontado como a principal liderança do Comando Vermelho na tentativa de invasão ao Morro dos Macacos . Ele é considerado foragido por conta de um mandado de prisão preventiva expedido em maio de 2024, pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

De acordo com o Portal dos Procurados, Pedro Paulo atuava como soldado no Terceiro Comando Puro (TCP), que domina o Morro dos Macacos, até o início de 2024. As investigações apontam que ele mudou de facção porque estava insatisfeito com os pagamentos que recebia da organização criminosa. Com isso, ele e outros seis criminosos roubaram armas e munições do TCP, fugindo para o Morro do São João, no Engenho Novo.

Na comunidade, ele foi acolhido pelo traficante William Sousa Guedes, conhecido como 'Corolla', uma das principais lideranças do Comando Vermelho. O criminoso foi preso em julho de 2024 , durante operação da Polícia Civil no Jacarezinho.

A prisão do chefe do tráfico não impediu os planos de expansão do CV no Morro dos Macacos, que passaram a ser liderados por 'Titauro'. De acordo com as investigações, o ex-soldado do TCP e seu grupo receberam a promessa de que poderiam gerenciar as atividades criminosas na comunidade caso conseguissem invadi-la.

Dados

Ao menos 135 tiroteios ocorreram na Região Metropolitana do Rio de Janeiro nos primeiros 15 dias de 2025, segundo o Fogo Cruzado. O número representa um aumento de 36% comparando com o mesmo período de 2024, que teve 99 tiroteios.



O total de mortos e feridos também cresceu, com aumentos de 36% e de 106%, respectivamente. Dos 70 baleados em 2025, 35 morreram e 35 ficaram feridos. Nos primeiros 15 dias de 2024, dos 43 baleados no Grande Rio, 26 morreram e 17 ficaram feridos.



Dos 135 tiroteios deste ano, 47 ocorreram durante ações ou operações policiais, deixando oito pessoas mortas e 24 feridas. Outros 15 registros ocorreram em meio a disputas entre grupos armados, resultando em quatro pessoas mortas e três feridas.

Entre os 70 baleados mapeados na primeira quinzena, três eram agentes de segurança, dos quais dois morreram e um ficou ferido. Houve ainda oito pessoas atingidas por balas perdidas: duas morreram e seis ficaram feridas.

Ranking

- Vila Isabel (Zona Norte): 9 tiroteios e 1 ferido;

- Bangu (Zona Oeste): 6 tiroteios e 4 mortos;

- Taquara (Zona Oeste): 6 tiroteios;

- Complexo do Alemão (Zona Norte): 5 tiroteios, 3 mortos e 4 feridos;

- Vilar dos Teles (São João de Meriti, na Baixada Fluminense): 4 tiroteios, 1 morto e 1 ferido;

- Santa Cruz (Zona Oeste): 4 tiroteios e 1 morto;

- Tanque (Zona Oeste): 4 tiroteios e 1 ferido;

- Madureira (Zona Norte): 4 tiroteios.