Diely Maia foi morta no Fontela - Reprodução/Redes sociais

Diely Maia foi morta no FontelaReprodução/Redes sociais

Publicado 16/01/2025 16:44 | Atualizado 16/01/2025 16:53

Rio - A Polícia Militar prendeu, nesta quinta-feira (16), mais um suspeito de participar da morte da turista Diely da Silva Maia, de 34 anos , que entrou por engano em comunidade de Vargem Pequena, na Zona Oeste, no dia 28 de dezembro.

De acordo com a corporação, a prisão foi feita por uma equipe do 31°BPM (Recreio dos Bandeirantes) e o suspeito foi levado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), onde a morte da turista é investigada. A polícia não divulgou a identidade do preso.

Diely e uma amiga vieram de Jundiaí, em São Paulo, para passar o réveillon no Rio. As duas solicitaram uma corrida do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, para a Gávea, na Zona Sul.

O motorista de aplicativo foi induzido pela rota de GPS rumo à comunidade do Fontela, onde o carro foi atingido por vários disparos. Diely foi baleada no pescoço e morreu na hora.

O motorista Anderson Sales, que é pernambucano e estava há menos de três meses no Rio, foi atingido nas costas, mas sem gravidade. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. A amiga de Diely não se feriu.

No último dia 3, um adolescente suspeito de envolvimento no crime foi apreendido na comunidade do Fontela. Segundo investigações da Polícia Civil, o menor de idade chegou a se refugiar no Complexo da Penha antes de ser encontrado.

Envolvidos identificados

Além desse adolescente, a polícia já havia identificado outros envolvidos . Entre eles, Antônio Styff Robert Santana Teixeira, conhecido como Paraíba, e José Paixão Agostinho Filho, apelidado de Meio Quilo, estavam junto com o menor no momento em que o carro das vítimas se aproximou. Próximo ao local, funcionaria um ponto de venda de drogas. Segundo as investigações, Paraíba e Meio Quilo teriam contribuído diretamente para impedir a passagem e alvejar o veículo.

Outros dois suspeitos foram apontados pela polícia: Edgard Alves de Andrade, o Doca, e Carlos Costa Neves, conhecido como Gardenal. Os dois seriam apontados como lideranças e estariam escondidos no Complexo da Penha.

Teria partido deles normas para o trafego de carros na comunidade, onde os veículos deveriam andar com vidros abaixados, farol baixo, luz do salão ligada e alerta. A ordem teria sido fundamentada para impedir invasões de facções rivais no local.



Doca e Gadernal reúnem 262 anotações criminais, 26 mandados de prisão e 48 anotações e 7 mandados de prisão, respectivamente.