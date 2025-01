Homem foi preso por agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) - Reprodução

Homem foi preso por agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav)Reprodução

Publicado 16/01/2025 15:26 | Atualizado 16/01/2025 15:49

Rio - Um homem de 20 anos foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (15), em Guaratiba, na Zona Oeste, por produzir, guardar e vender conteúdo pornográfico da própria namorada, de 14 anos. A vítima tem uma filha, de três meses, com o criminoso.

A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) encontrou o jovem em uma operação contra pedofilia infantil na região. De acordo com o delegado Cristiano Maia, as investigações começaram a partir de notícias sobre a existência de rifas das quais os vencedores teriam direito a 20 minutos de vídeochamadas e imagens pornográficas da vítima.

As vendas das rifas iniciaram em 2024, quando a adolescente tinha 13 anos. As ofertas eram realizadas em grupos nas redes sociais. No decorrer da investigação, a DCAV solicitou o afastamento de sigilo telefônico e buscas e apreensões em endereços de alvos.

Nesta quarta, os agentes encontraram diversos materiais pornográficos da adolescente e identificaram que quem produzia, ofertava e recebia o lucro das imagens era o seu namorado.

"Ele foi preso em flagrante pelo crime de armazenamento de conteúdo envolvendo pornografia infantil. Nós verificamos que, em apenas um grupo, havia a presença de cerca de 4,9 mil integrantes. Seguimos com as diligências a fim de identificar os integrantes desses grupos, bem como qualquer parente ou pessoa próxima à vítima que possa ter contribuído para isso, recebido o lucro ou participado dessa cadeia criminosa", disse o delegado.

Ainda segundo Maia, os crimes continuaram acontecendo mesmo com a filha da adolescente com três meses de idade. "Ele permanece produzindo esses vídeos e expondo a vítima", completou.