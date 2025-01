Caminhão dos Correios caiu na área de mata na subida da serra de Petrópolis - Reprodução

Caminhão dos Correios caiu na área de mata na subida da serra de PetrópolisReprodução

Publicado 16/01/2025 16:54 | Atualizado 16/01/2025 17:59

Rio - Um caminhão da frota terceirizada dos Correios caiu de uma ribanceira na subida da serra de Petrópolis, na Região Serrana, na manhã desta quinta-feira (16). O motorista, de 49 anos, sofreu ferimentos leves e foi levado pelo Samu ao Hospital Santa Teresa, no Centro do município. Após exames de imagem, ele recebeu alta médica por volta das 15h30.

Em nota, o Correios informou que a vítima está bem e a carga está sendo transferida para seguir no fluxo postal. "A estatal e a empresa prestadora do serviço estão colaborando com as investigações sobre as causas do ocorrido", comunicou.

Informações preliminares apontam que o caminhão sofreu uma falha mecânica. O acidente ocorreu por volta das 7h, no sentido Juiz de Fora.