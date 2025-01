Thiago Quintanilha da Silva, de 33 anos, foi assassinado a tiros - Reprodução/Redes Sociais

Thiago Quintanilha da Silva, de 33 anos, foi assassinado a tirosReprodução/Redes Sociais

Publicado 16/01/2025 14:55 | Atualizado 16/01/2025 14:59

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de um homem, dentro da própria casa, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Thiago Quintanilha da Silva, de 33 anos, foi assassinado a tiros, no bairro Jardim Santa Rita, na segunda-feira (13).



De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do Grupamento de Operações com Produtos Perigosos (Gopp) foram acionados às 14h25 e encontraram a vítima já sem vida, dentro de casa, na Rua Mônaco. A Polícia Militar informou que não há registro da ocorrência pelo 15° BPM (Duque de Caxias).

Thiago era funcionário de uma provedora de internet banda larga. Procurada, a Rio Online confirmou que a vítima trabalhava na empresa, mas não se manifestou sobre o caso.

Segundo relatos, a morte pode ter sido provocada por uma disputa pelo controle do serviço na região. Entretanto, a informação ainda não foi confirmada pela Polícia Civil.



Nas redes sociais, a vítima mantinha um perfil em que compartilhava diversos vídeos de saltos de paraquedas. O corpo de Thiago foi sepultado nesta quarta-feira (15), no Cemitério Nossa Senhora das Graça, em Caxias.



Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que apura a autoria e a motivação do crime.