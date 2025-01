Apreensões feitas pela PM após troca de tiros com criminosos no Juramento - Reprodução

Publicado 17/01/2025 08:16

Rio - Três suspeitos foram baleados durante um confronto com policiais militares no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte, na madrugada desta sexta-feira (17).

De acordo com a corporação, agentes do Grupamento de Ações Táticas do 41° BPM (Irajá), durante um patrulhamento nos acessos da comunidade, se depararam com um grupo de criminosos, que atiraram contra a equipe. Os policiais reagiram e houve troca de tiros.

Após o fim do confronto, os policiais encontraram três suspeitos feridos. Com eles, foram apreendidos dois fuzis calibre 5.56 e uma pistola calibre 9 mm, além de munições e carregadores.

Um dos suspeitos foi identificado pelo vulgo 77. O homem, de 27 anos, foi preso em outubro do ano passado por associação para o tráfico e parte ilegal de arma de fogo de uso restrito (fuzil) e permaneceu preso até dezembro de 2024.

Os feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, no bairro da Penha, na Zona Norte, onde estão sob custódia. A ocorrência foi registrada na 27ª DP (Vicente de Carvalho).