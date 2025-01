Cartaz por informações que levem a Cleiton Ferreira de Almeida - Divulgação

Publicado 18/01/2025 13:10 | Atualizado 18/01/2025 15:15

Duque de Caxias - O Disque Denúncia divulgou, neste sábado (18), um cartaz pedindo informações que levem à localização de Cleiton Ferreira de Almeida, de 34 anos. Em 18 de dezembro do ano passado, o foragido esfaqueou o irmão de sua ex-companheira ao invadir a casa dela em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A Polícia Civil informou que a investigação está a cargo da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Duque de Caxias e tem monitoramento do Ministério Público.

Cleiton já havia sido preso no dia 4 do mesmo mês por lesão corporal, injúria e ameaça contra a ex, que ganhou medida protetiva. Em liberdade após audiência de custódia, o agressor voltou a procurá-la pelas redes sociais se dizendo inconformado com a separação.

As investigações apontam ainda que Ferreira abusava psicologicamente da jovem devido a uma suposta gravidez e a ameaçava de morte se o relacionamento não fosse retomado.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, no dia do crime, Cleiton foi à residência da ex e, impedido de entrar pelo irmão da mulher, lutou com o rapaz. Já dentro da casa, o foragido pegou duas facas e golpeou o jovem, que sofreu fraturas na costela e no rosto.

Antes de fugir, o acusado também teria ameaçado uma sobrinha da ex, de apenas 14 anos. A 4ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias expediu um mandado de prisão preventiva pelo crime de tentativa de homicídio, além de outras medidas protetivas de urgência, com base na Lei Maria da Penha.

Denúncias podem ser enviadas para a central de atendimento nos números (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp Anonimizado (técnica de processamento de dados que preserva a identificação do denunciante) no número (21) 2253-1177; ou pelo aplicativo do Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.