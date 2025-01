Nego do Borel compartilhou o relato nas suas redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 20/01/2025 13:24 | Atualizado 20/01/2025 13:34

Rio — O cantor Nego do Borel, de 32 anos, relatou ter sofrido uma tentativa de assalto neste domingo (19) ao lado da Praça Varnhagen, um dos pontos mais movimentados da Tijuca, Zona Norte do Rio. Em vídeos publicados nas redes sociais, o artista afirmou que bandidos apontaram uma arma para o seu carro, mas recuaram ao perceberem que estavam roubando o famoso.

Nego do Borel contou que ao perceber a aproximação dos criminosos em uma moto, abaixou o vidro do veículo e se identificou, o que mudou o comportamento deles.

"Acho que ele ia pegar o meu Rolex, ele já tinha pego meu telefone e acho que ia pegar meu carro também, mas ele viu que era eu. Aí, ele arregalou o olho, foi andando para trás, com a arma apontada para minha cara. Ele deu o meu telefone pro outro, e esse outro ficou olhando para mim parado. Aí eu pensei: 'Cara, será que eles querem me matar? O que vai acontecer?'", disse, nesta segunda-feira (20).

E então, os homens ficaram sem reação, segundo o artista. "Aí ele queria devolver o telefone, olhando para mim para devolver. Aí eu falei: 'Bota no chão que eu pego meu telefone'. Eu saí do carro, ele botou o celular no chão e foram embora. Não me roubaram", explicou.

O artista, por fim, agradeceu por "não ter acontecido o pior". "Não sei se ele pensou: 'Se eu roubar o Nego do Borel, vai dar uma confusão maior', não sei se ele era meu fã, gostava de mim. Também, claro, Deus abençoou, tava ali na hora. Eu tô bem. Tomem muito cuidado no Rio de Janeiro, na Tijuca principalmente", afirmou.

A Polícia Militar afirmou que não foi acionada para uma ocorrência com estas características.

Leno Maycon Viana Gomes, mais conhecido como Nego do Borel, é um cantor de funk e pop nascido no Morro do Borel, Zona Norte. Ele começou a atingir a fama em 2014, quando fez músicas com Naldo Benny, Mr. Catra, Anitta e Wesley Safadão. Autor de hits como "Me Solta" e "Não Me Deixa Sozinho", ele conta com mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais.