Projeto NegroMuro homenageia a escritora Conceição Evaristo no RioArmando Paiva/Agência O Dia

Publicado 21/01/2025 13:38 | Atualizado 21/01/2025 16:41

Rio - A cidade do Rio ganhou mais um mural do projeto NegroMuro, que desde 2018 reverencia a memória negra por meio da arte urbana. A nova obra homenageia a escritora Conceição Evaristo no Largo São Francisco da Prainha, Região Portuária da capital, e será oficialmente inaugurada no próximo dia 29.

O pesquisador e produtor Pedro Rajão conta que a homenagem é um sonho antigo. O desejo surgiu depois que Rajão entrevistou a escritora na casa da autora, no Morro da Conceição, em 2022. Na época, o pesquisador pediu a autorização para que o projeto pudesse representá-la. Desde então, ele e o artista Cazé avaliavam onde retratar a personalidade.



"O nosso projeto é focado na relação do personagem com o território. Desde que eu saí da casa dela, no Morro da Conceição - e esse nome não tem como ser uma coincidência -, ela me autorizou, assim como a proprietária do imóvel, a fazer o muro. Mas, a gente sempre se perguntou se pintá-la na própria casa poderia trazer algum tipo de exposição ou se seria melhor fazer a homenagem na Pequena África", explica.



Até que surgiu o convite do projeto Rua Walls para que a dupla fizesse um mural no Largo São Francisco da Prainha. "É um dos lugares mais importantes para a história da diáspora africana no Rio. Muitos personagens seriam possíveis ali. Mas a Conceição Evaristo é uma escritora, estamos no ano em que o Rio foi escolhido como Capital Mundial do Livro e, além disso, ela acabou de abrir a Casa Escrevivência, a metros de distância do muro", conclui Rajão, citando o espaço cultural que abriga o acervo da autora no Beco João Inácio, 4.

A homenageada ressalta a feliz coincidência da pintura estar próximo de seu espaço cultural, em um local carregado de significados. "Sem sombra de dúvidas é uma alegria muito grande. O local é muito significativo. É um lugar que traz uma memória negra na medida em que nossos ancestrais chegaram ali. Está exatamente na rua onde acabamos de alugar uma sala porque parte do acervo da Casa Escrevivência estava vulnerável. Foi uma coincidência, os caminhos que se cruzaram. Fico muito feliz", declara Conceição Evaristo.

Na obra, a intelectual é retratada atrás de uma estante de livros que sustenta também outros objetos. Há ainda um manuscrito de Evaristo reproduzido no mural. O pesquisador ressalta a importância de reverenciar as personagens em vida e revela que a homenageada participou da concepção do muro.



"A gente teve a sorte de pintar algumas figuras vivas que puderam sugerir imagens e fotos para compor os murais: Elza Soares [1930-2022], Zezé Motta, Paulinho da Viola, Alcione", exemplifica. "Conceição sugeriu os livros que deveriam constar na obra. As imagens de Oxum e de Nossa Senhora são reais, da mesa de cabeceira dela, assim como a foto da filha e da mãe e o próprio posicionamento em que estão no mural", revela Rajão.



O produtor acrescenta que a proposta era de que Conceição Evaristo figurasse nessa obra como uma guardiã daquele território. "Geralmente, a gente faz uma composição de vários símbolos em torno do homenageado. Mas eu queria que a imagem tivesse bastante impacto, que ela estivesse como uma grande guardiã daquele largo", explica.

A escritora elogia o trabalho artístico e brinca que a obra pode mexer com seu narcisismo. "É um trabalho artístico muito bonito. Eu vi os meninos subindo, primeiro numa escada, depois em um andaime. Tenho recebido vários cumprimentos, mas os cumprimentos são para eles. Vai ser o auge do meu narcisismo. Só que o Narciso se afogou nas águas do rio. A vantagem é que o prédio é alto e eu não vou bater com a cabeça. Não é só uma homenagem para a Conceição, mas para as mulheres negras que me acompanham e acompanham meu trabalho", afirma a autora.



O projeto também optou por retratar a escritora em seu momento atual de vida. "A Conceição está vivíssima, sendo premiada agora. Seu último livro, 'Macabéa: Flor de Mulungu', está referenciado nas flores vermelhas à direita no mural. Queremos lembrar que as pessoas têm que ser homenageadas em vida, e que a gente aprecie o que está sendo produzido agora", completa.



O mural de Conceição Evaristo é o de número 66 do NegroMuro, levado à frente pelo muralista Cazé e por Pedro Rajão. A obra contou com a assistência dos artistas Cesar Mendes, João Gilberto Bira e Leandro Ice. O painel está entre os maiores do projeto, junto com as homenagens a Ruth de Souza, no Theatro Municipal, a Machado de Assis, na Academia Brasileira de Letras, e aos técnicos de laboratório negros da Fiocruz, em Manguinhos.

Nascida em Belo Horizonte (MG), Maria da Conceição Evaristo de Brito, de 78 anos, é romancista, contista e poeta. A autora tomou posse em 2024 na Academia Mineira de Letras e é uma das mais influentes escritoras brasileiras da atualidade. Entre os títulos mais conhecidos da intelectual estão Olhos D'água (2014), vencedor do Prêmio Jabuti, Ponciá Vicêncio (2003) e Becos da Memória (2006). Conceição Evaristo é mestre em Literatura Brasileira pela PUC-Rio e doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense (UFF).