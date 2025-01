Dupla foi presa por envolvimento em golpe que roubou R$ 110 mil de delegada - Armando Paiva/Agência O Dia

Dupla foi presa por envolvimento em golpe que roubou R$ 110 mil de delegadaArmando Paiva/Agência O Dia

Publicado 23/01/2025 10:35 | Atualizado 23/01/2025 12:13

Rio - Um homem e uma mulher foram alvos de uma ação, nesta quinta-feira (23), contra uma quadrilha que aplicou um golpe em uma delegada do Mato Grosso. A Polícia Civil mato-grossense cumpriu oito mandados de busca e apreensão em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e em São Vicente, em São Paulo, para desarticular a organização criminosa, que se passa por bancos para roubar dinheiro das contas de vítimas.

fotogaleria

De acordo com o delegado Bruno Palmiro, da Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá, um dos criminosos ligou para a delegada fingindo ser funcionário do Banco do Brasil e informou que ela tinha que resgatar pontos do programa de recompensas da instituição. Ele então enviou um link por WhatsApp e SMS e conseguiu clonar e acessar dados bancários da vítima, que teve R$ 110 mil retirados da conta.

Segundo a Polícia Civil do Mato Grosso, após diligências iniciais, os agentes conseguiram bloquear R$ 39.846,68 na conta do criminoso e identificou uma complexa rede de movimentações financeiras, envolvendo diversos suspeitos e contas bancárias. As investigações contaram com quebra de sigilo bancário sequencial e telefônico para rastrear o percurso do dinheiro ilícito.

A dupla alvo da ação foi localizada em Nova Iguaçu e conduzida à Cidade da Polícia, no Jacaré, Zona Norte. para prestar esclarecimentos. Ainda segundo o delegado, o casal faz parte da primeira camada do golpe, que ocorre quando pessoas vendem contas bancárias para a quadrilha depositar o dinheiro do crime, até ser sacado pelos líderes da quadrilha.

"Nós sabíamos que essas pessoas que estariam aqui participaram da venda das contas, são pessoa que participam da primeira camada. Porém, elas são muito importantes, porque por elas passa o golpe, também", explicou o delegado.

A operação apreendeu celulares e computadores, que serão analisados para obter dados que ajudem nas investigações. Os agentes ainda mapeam outros lugares onde o crime pode ter ocorrido, já que por se tratar de um golpe virtual, pode ter feito milhares de vítimas por todo o país.

De acordo com Palmiro, assim como a delegada, as demais pessoas podem recuperar ao menos parte do valor roubado, por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), criado pelo Banco Central para facilitar as devoluções em caso de fraude. Ele alertou ainda que, quanto mais rápido o crime for comunicado, mais chances de reaver a quantia roubada.

"A pessoa foi vítima de um golpe, acabou de perceber que perdeu o dinheiro, se ela for à delegacia, a gente orienta a fazer o MED. Se fizer esse mecanismo, o indivíduo consegue fazer sozinho com o banco dele, muitas vezes esse dinheiro não passou pelas outras camadas ainda, ele não foi pulverizado. Nesse golpe, a vítima perdeu R$ 110 mil, compareceu à delegacia imediatamente e naquele momento já conseguiu bloquear R$ 39 mil, não conseguiu tudo, mas é melhor do que perder todo aquele valor que foi retirado da sua conta".



*Colaborou Armando Paiva