Mãe de menina engasgada com bola de gude agradeceu socorro de policiais militaresReprodução / Redes Sociais

Publicado 23/01/2025 11:53

Rio - Uma criança foi socorrida por policiais militares após engasgar com uma bola de gude, na noite da última terça-feira (21), em Honório Gurgel, na Zona Norte.

O caso aconteceu em uma casa na Rua Tacaratu. Segundo o relato da mãe, a menina até desmaiou. "A minha filha engoliu uma bola de gude. Eu estava desesperada. Ela chegou a desfalecer, a desmaiar duas vezes", comentou.

Com o incidente, a mulher começou a gritar por socorro no meio da rua. Dois policiais do 14º BPM (Bangu) passavam pelo local e salvaram a vítima fazendo a manobra de Heimlich. "Eles pararam na mesma hora e socorreram a minha filha. Prestaram socorro imediato. Se não tivesse feito, ela iria à óbito", completou a mãe.

A mãe da criança agradeceu o trabalho dos PMs em um vídeo nas redes sociais. De acordo com a PM, os agentes orientaram os responsáveis a levar à jovem até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para uma avaliação.