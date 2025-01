Militares do Corpo de Bombeiros socorreram a mulher ainda dentro do ônibus - Reprodução/TV Globo

Militares do Corpo de Bombeiros socorreram a mulher ainda dentro do ônibusReprodução/TV Globo

Publicado 23/01/2025 16:14 | Atualizado 23/01/2025 18:25

Rio - Uma passageira de um ônibus da linha 388 (Cesarão x Candelária) passou mal e desmaiou por causa do forte calor na manhã desta quinta-feira (23). Lidiane Santos da Silva, de 28 anos, foi socorrida ainda dentro do coletivo por militares do Corpo de Bombeiros.



O caso aconteceu por volta das 7h30, quando o ônibus passava pela Avenida Brasil, na altura do bairro de Deodoro, no sentido Centro. Lidiane foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marechal Hermes.



Segundo relato de outros passageiros, o veículo estava com o ar-condicionado ligado, mas o sistema não dava vazão, uma vez que o coletivo estava lotado. A vítima é paciente do Hemorio e seguia para consulta na unidade de saúde no Centro. A situação foi flagrada pelo helicóptero da TV Globo.



Nas redes sociais, usuários criticaram a condição dos ônibus no Rio. "Isso é um crime deixar esses ônibus sem ar condicionado, não tem fiscalização. Todo verão é sempre a mesma situação", postou um usuário do X, antigo Twitter.



Em outra postagem, um internauta lembrou que a frota de coletivos que atende à cidade deveria estar totalmente climatizada desde 2016. Essa foi uma das promessas feitas em 2014 pelo então e também atual prefeito Eduardo Paes.



"Até hoje centenas de ônibus andam no Rio sem ar-condicionado nesse calor de mais de 40 graus", comentou outro perfil.



O Rio Ônibus, sindicato responsável pelas empresas de ônibus que atuam no município, lamentou o ocorrido e garantiu que o coletivo em questão onde a passageira passou mal estava com o ar-condicionado operando normalmente e em temperatura dentro das normas. Apesar disso, a entidade informou que o ônibus foi lacrado por conta de um trincado no para-brisa e rasgos nos bancos.



Ainda na nota, a empresa admitiu que o "aparelho não dá vazão" em dias de altas temperatura, como esta quinta-feira.



"Segundo a norma NBR 15570 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os equipamentos de refrigeração dos ônibus urbanos devem assegurar que, quando a temperatura externa for superior a 30°C, a temperatura interna se mantenha pelo menos 8 graus abaixo. No verão carioca, temperaturas externas superiores a 40 graus acabam, infelizmente, por gerar desconforto nos passageiros", informa o comunicado.



A Secretaria Municipal de Transportes do Rio (SMTR) informou que está realizando uma ação de fiscalização, nesta quinta-feira, em todos os coletivos usados para fazer a linha 388. A pasta informou que o ônibus onde aconteceu o incidente foi lacrado por "má conservação". "Vale ressaltar que todos os veículos encontrados sem ar-condicionado serão recolhidos para a garagem", comunicou.



De acordo com a SMTR, são feitas fiscalizações diárias para monitorar o estado de conservação dos veículos e quanto ao funcionamento do ar-condicionado: "Caso sejam encontradas irregularidades, o consórcio responsável poderá ser multado e, dependendo da gravidade, os ônibus poderão ser lacrados".



No fim do ano passado, a prefeitura do Rio iniciou um cronograma para instalação de sensores de temperatura nos ônibus da cidade. Até o momento, segundo o município, 500 aparelhos foram colocados em funcionamento.



A prefeitura esclareceu ainda que somente no ano passado foram descontados R$ 40 milhões dos consórcios devido à falta de ar-condicionado nos ônibus. "O objetivo é fortalecer a fiscalização e penalizar as empresas que não cumprirem as normas de climatização", informa um trecho do comunicado.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que Lidiane foi atendida na UPA de Marechal Hermes e, após hidratação venosa, recebeu alta com recomendação de que mantivesse repouso domiciliar.