Carreta tombada na Avenida Brasil - Reprodução

Publicado 28/01/2025 07:52 | Atualizado 28/01/2025 07:53

Rio - Um caminhão tombou na Avenida Brasil na madrugada desta terça-feira (28). O acidente aconteceu na altura do Trevo das Margaridas, no sentido Centro, e causou a interdição de uma faixa.

De acordo com o Centro de Operações Rio, o tombamento aconteceu por volta das 3h50 na pista lateral da via. Agentes da CET-Rio estiveram no local.

Por ter acontecido durante a madrugada, o trânsito não apresentou retenções. Por volta das 6h, a pista foi liberada.