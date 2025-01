Traficantes fortemente armados em Vigário Geral - Reprodução

Publicado 28/01/2025 07:09 | Atualizado 28/01/2025 08:36

Rio - Moradores viveram uma madrugada de terror nesta terça-feira (28) devido a um intenso tiroteio em Vigário Geral, na Zona Norte. Em imagens que circulam nas redes sociais, traficantes aparecem fortemente armados na comunidade, que integra o Complexo de Israel.



Em um dos vídeos gravados por moradores, é possível ver o momento do confronto entre as ruas Otranto e La Paz. Segundo relatos, os bandidos que aparecem na gravação fazem parte do bando do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão. A guerra ocorre contra criminosos do Comando Vermelho (CV), que tentam invadir a região.

De acordo com a Polícia Militar, o comando do 16°BPM (Olaria) fez uma intervenção na região após tomar conhecimento da presença de criminosos. Nesse momento, o policiamento segue reforçado, inclusive com a presença de um veículo blindado, para evitar confrontos entre grupos criminosos.

Complexo de Israel

O Complexo de Israel é formado por cinco comunidades: Parada de Lucas, Vigário Geral, Cidade Alta, Pica-Pau e Cinco-Bocas. Dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), criminosos entram constantemente em confrontos com facção Comando Vermelho (CV) devido à disputa por território.

Acusado de ordenar os ataques na região, o líder do Terceiro Comando Puro, o Peixão, está na mira das polícias Civil e Militar há pelo menos 12 anos, quando iniciou uma política de expansionismo violento para tomar territórios do Comando Vermelho. Contra ele constam 7 mandados de prisão por homicídio, tortura, associação ao tráfico e ocultação de cadáver e pelo menos 20 inquéritos em aberto. Recentemente, Peixão também passou a ser investigado por terrorismo.

Adepto de símbolos de Israel, como a Estrela de Davi, o traficante passou a ser conhecido por sua intolerância contra praticantes de religiões de matriz africana e costuma expulsar esses moradores de suas áreas de influência, além de determinar a invasão e depredação de centros religiosos. A religiosidade de Peixão é tamanha que ele se autointitula como Arão, o profeta de Deus, irmão de Moisés. O nome foi assumido também pela sua quadrilha que se autodenomina "Tropa do Arão". O próprio Complexo de Israel, seria uma referência à terra prometida.

Além disso, o traficante também usa símbolos para marcar seus territórios, que geralmente estão colocados em pontos altos das comunidades. Na Cidade Alta, por exemplo, foi instalada uma Estrela de Davi que pode ser vista a mais de 2,5km de distância.