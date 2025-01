Incêndio em carro interditou pista central da Avenida Presidente Vargas - Reprodução / COR

Publicado 28/01/2025 07:23 | Atualizado 28/01/2025 09:46

Rio - Um carro pegou fogo e interditou a pista central da Avenida Presidente Vargas, no Centro, na manhã desta terça-feira (28). Não houve registro de feridos.

O incidente aconteceu no sentido Praça da Bandeira, próximo ao prédio da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio (Cedae). Bombeiros foram acionados para o local por volta das 6h50 e apagaram as chamas. Depois, continuaram trabalhando no rescaldo.

Ao 'Bom Dia Rio', da TV Globo, o motorista do veículo, que trabalha com corrida de aplicativo, contou que estava com uma passageira quando sentiu um cheiro de gás vindo do carro. Eles deixaram rapidamente o automóvel e o fogo começou.

Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) orientaram o trânsito no local. A via foi liberada por volta das 7h50.