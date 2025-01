Dois suspeitos foram presos após perseguição na comunidade do Dique, no Jardim América - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 31/01/2025 08:52 | Atualizado 31/01/2025 08:58

Rio - Uma perseguição terminou com dois suspeitos baleados e outros dois presos, na noite desta quinta-feira (30), na comunidade do Dique, no Jardim América, na Zona Norte.

A ação envolveu viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e um veículo, modelo Toyota Etios. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os agentes perseguindo o carro dos suspeitos em alta velocidade pela comunidade.

Segundo a PRF, os criminosos desobedeceram uma ordem de parada na BR-116, fugiram para a comunidade do Dique - que fica às margens da Rodovia - e perderam o controle do veículo, colidindo na localidade.

A corporação informou que quatro suspeitos saíram do carro e atiraram contra os policiais. Outros bandidos também realizaram disparos de dentro da comunidade. Houve confronto e dois criminosos foram baleados. A dupla foi socorrida e encaminhada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte. Ainda não há informações sobre seus estados de saúde.

Outros dois suspeitos foram presos. A PRF aprendeu uma pistola e uma réplica de fuzil.

Morte de mulher

No último domingo (26), a comunidade do Dique registrou outro caso de violência. Rosilda da Silva Santos de Araújo morreu após ser atingida por uma bala perdida na localidade. Ela estaria dentro de casa quando um tiro a acertou.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realiza diligências para esclarecer o caso. De acordo com a Polícia Militar, não havia ação na comunidade no momento em que a mulher ficou ferida.