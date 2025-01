Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Arquivo O Dia

Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) Arquivo O Dia

Publicado 28/01/2025 10:43

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte de uma mulher, que foi baleada na comunidade do Dique, no bairro Jardim América, na Zona Norte, no último domingo (26).

Rosilda da Silva Santos de Araújo teria sido atingida por uma bala perdida quando estava dentro de casa. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, ainda na Zona Norte, mas não resistiu.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 16º BPM (Olaria) não foram acionadas para a ocorrência, mas o batalhão tomou conhecimento do caso através de um agente que fica no hospital onde Rosilda deu entrada. A corporação destacou que não realizava ação na comunidade no momento em que a mulher ficou ferida.

Segundo a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para esclarecer o caso.