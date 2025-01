Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Arquivo O Dia

Publicado 31/01/2025 17:10 | Atualizado 31/01/2025 17:15

Rio - Um homem foi preso em flagrante após matar a companheira, nesta sexta-feira (31), em uma casa no Morro do Pinto, em Santo Cristo, Zona Portuária do Rio. A vítima não teve a identidade revelada.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Providência receberam a denúncia e encontraram o corpo da mulher. O agressor foi capturado por vizinhos e agredido. Ele ficou muito ferido e teve de ser levado para o Hospital Souza Aguiar, no Centro.



Por meio de nota, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) informou que os agentes estão ouvindo testemunhas para esclarecer o caso.