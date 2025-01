Bandidos em motocicleta fizeram ao menos dois disparos em tentativa de assalto - Reprodução

Publicado 31/01/2025 16:01 | Atualizado 31/01/2025 16:07

Rio - As investigações da Polícia Civil concluíram que o tiro que atingiu a cabeça de Mirella Pinho Francisconi, de 2 anos, partiram de criminosos, durante uma tentativa de assalto. A menina foi baleada na cabeça , no domingo passado (26), quando estava no colo da mãe, que desceu de um ônibus na Avenida João Ribeiro, em Pilares na Zona Norte. A criança permanece internada.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da 23ª DP (Méier) analisaram imagens de câmeras de segurança e confirmaram que o disparo partiu de uma tentativa de roubo. O vídeo mostra que a ação foi realizada por dois bandidos em uma motocicleta, que pretendiam roubar veículos no trânsito da Avenida Dom Hélder Câmara, próximos a via onde a menina acabou baleada.

As imagens obtidas pelo DIA mostram o momento que dois homens em uma motocicleta se aproximam de um carro preto. O garupa desce e caminha até o lado do motorista, aparentemente apontando uma arma. Em seguida, o piloto também desembarca e vai para lado do carona, mas o sinal abre e os automóveis começam a andar. Com a fuga do veículo que era alvo da ação, os assaltantes voltam para a moto e deixam o local.

Ainda não se sabe se os criminosos atiraram no primeiro momento registrado pelas câmeras de segurança. Entretanto, em outro ponto mais a frente da via, poucos segundos depois, os criminosos realizaram outra tentativa de assalto, fizeram dois disparos e um deles atingiu Mirella. Os bandidos fugiram logo em seguida. Confira abaixo. As investigações seguem na distrital para identificar os autores do crime.

Tiro que atingiu menina de 2 anos na cabeça partiu de criminosos em tentativa de roubo em Pilares, diz polícia.



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/H4JTJKRgem — Jornal O Dia (@jornalodia) January 31, 2025

DIA, a mãe, Mayara Pinho, relatou que a Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a menina permanece internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, e o quadro de saúde é considerado grave. Ao, a mãe, Mayara Pinho, relatou que a vítima está em coma induzido no CTI e que os médicos disseram que inchaço no cérebro dela começou a diminuir e, com isso, a expectativa é que a sedação seja retirada aos poucos.