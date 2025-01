A pequena Mirella Pinho Francisconi, de 2 anos - Reprodução

A pequena Mirella Pinho Francisconi, de 2 anosReprodução

Publicado 30/01/2025 13:41 | Atualizado 30/01/2025 15:15

Rio - A pequena Mirella Pinho Francisconi, de 2 anos, baleada na cabeça no último domingo (26) , em Pilares, vem reagindo bem ao tratamento, mas segue em coma induzido no CTI do Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, nesta quinta-feira (30). Segundo a mãe da menina, Mayara Pinho, o quadro dela ainda é grave.

fotogaleria

"Estamos sendo fortes por ela, porque está sendo muito difícil vê-la nessa situação. É doloroso demais querer pegar minha filha no colo e não poder, não poder amamentar, não poder ouvir a voz dela. Dói demais", disse Mayara.Ainda segundo a mãe, os médicos explicaram que o inchaço no cérebro da pequena começou a diminuir e, com isso, a expectativa é que a sedação seja retirada aos poucos. "Creio que em breve minha filha vai estar correndo, brincando e falando tudo no nosso lar", comentou.Mirella foi baleada na cabeça enquanto estava no colo da mãe, na Avenida João Ribeiro, em Pilares, Zona Norte da cidade, na tarde do último domingo. A família desceu de um ônibus próximo à via e caminhava quando ocorreu um tiroteio.Parentes da vítima correram para o interior de um estabelecimento para se proteger, mas perceberam que a criança tinha sido atingida. A criança foi socorrida inicialmente no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, e posteriormente transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, onde segue internada.