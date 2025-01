Lábaro Viana de Oliveira foi morto a tiros na manhã desta sexta (31) - Reprodução

Lábaro Viana de Oliveira foi morto a tiros na manhã desta sexta (31)Reprodução

Publicado 31/01/2025 16:23 | Atualizado 31/01/2025 16:50

Rio – A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte do comerciante Lábaro Viana de Oliveira, de 38 anos, que sofreu um ataque a tiros na manhã desta sexta-feira (31), em Olaria, na Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu na esquina entre as ruas Gomensoro e Teotônio de Brito.

O DIA apurou que Lábaro tinha um comércio de bebidas a metros do local onde foi alvejado. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para a realização de perícia. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) pelo Corpo de Bombeiros.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento da vítima.