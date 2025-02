Caminhão foi recuperado com carga intacta - Reprodução

Publicado 01/02/2025 07:38 | Atualizado 01/02/2025 10:07

Rio - A Polícia Militar recuperou um caminhão com uma carga avaliada em R$ 500 mil, na noite desta sexta-feira (31), na Penha Circular, Zona Norte do Rio. Os produtos encontrados eram do gênero alimentício.



De acordo com a corporação, os suspeitos conseguiram fugir durante a chegada de agentes do 16º BPM (Olaria). A carga estava intacta e foi encontrada na Rua do Alpiste.

Após o resgate, o veículo foi escoltado até um local para seguir viagem em segurança e o motorista liberado. Não houve registro na delegacia.