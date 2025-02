Explosão espalhou pedaços da estrutura pelo pátio do posto - Reprodução / TV Globo

Explosão espalhou pedaços da estrutura pelo pátio do postoReprodução / TV Globo

Publicado 03/02/2025 07:53 | Atualizado 03/02/2025 08:05

Rio - Criminosos explodiram um caixa eletrônico durante tentativa de assalto a um posto de combustível, na manhã desta segunda-feira (3), no Engenho de Dentro, na Zona Norte.

O caso ocorreu na Avenida Amaro Cavalcanti, próximo ao Centro Municipal de Saúde Milton Fontes Magarão. Segundo a Polícia Militar, suspeitos armados renderam funcionários do estabelecimento e usaram explosivos para abrir o cofre. A explosão danificou a estrutura do posto, espalhando diversos objetos pelo pátio.

De acordo com a corporação, agentes do 3º BPM (Méier) estiveram no local, porém os bandidos já tinham fugido.

A ocorrência foi registrada na 26ª DP (Todos os Santos). A Polícia Civil informou que os policiais solicitaram perícia no posto. As equipes buscam imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências para apurar a autoria do crime.