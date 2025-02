Embarcação transportava 18 passageiros e um condutor - Reprodução/Redes Sociais

Embarcação transportava 18 passageiros e um condutorReprodução/Redes Sociais

Publicado 03/02/2025 08:27 | Atualizado 03/02/2025 10:49

Rio - Uma embarcação com 18 passageiros e o condutor naufragou, neste sábado (1º), em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos. As vítimas foram resgatadas por outros barcos que estavam na região e uma idosa precisou ser levada para um hospital. O caso aconteceu nas proximidades da Praia Rasa.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver os ocupantes da embarcação em alto-mar, usando coletes salva-vidas, enquanto aguardam resgate. Fotos das vítimas na água também foram publicadas com pedido de socorro. "Mandem ajuda!!!", escreveu uma pessoa. As imagens ainda mostram lanchas e jet-skis ajudando as vítimas. Confira abaixo.

De acordo com a Marinha do Brasil, a Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio (DelCFrio) soube do naufragio e enviou uma equipe de Inspeção Naval para prestar apoio e apurar as informações. No local, os militares constataram que os 18 passageiros e o condutor foram resgatados por embarcações que estavam nas proximidades, sem ferimentos.

Após o resgate, uma idosa de 67 anos foi encaminhada ao Hospital Municipal Rodolpho Perissé pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a Prefeitura de Búzios, a vítima recebeu os atendimentos necessários e, em boas condições, deixou o hospital a pedido dos familiares, após assinatura de um termo de responsabilidade, de onde seguiu para uma unidade hospitalar mais próxima de sua residência.

A Delegacia da Capitania dos Portos informou que a embarcação estava com a documentação em dia, o condutor era habilitado e não houve registro de poluição hídrica. Entretanto, um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação será.

"A Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e fluviais, além de pedidos de auxílio), (21) 2104-6119 e (21) 97515-7895 (diretamente com o Com1ºDN, para outros assuntos, inclusive denúncias)".