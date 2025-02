Blindado da PM nas ruas do Complexo do Salgueiro - Reprodução

Publicado 03/02/2025 08:23 | Atualizado 03/02/2025 08:35

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta segunda-feira (3), uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, para prender os criminosos responsáveis pela morte do PM Wagner de Alvarenga Costa , de 65 anos. O crime aconteceu neste domingo (2).De acordo com a PM, a ação ainda tem como objetivo reprimir a ação de criminosos e combater o roubo de veículos e cargas. Participam da operação equipes do Comando de Operações Especiais (COE) - por meio do Bope, Choque, Batalhão de Cães e do Grupamento Aeromóvel - e do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), com apoio do 7º BPM (São Gonçalo).