Lindomar Furtado usava um nome falso para não ser encontradoReprodução

Publicado 03/02/2025 10:03

Rio - Lindomar Reges Furtado, de 45 anos, considerado um dos maiores traficantes de drogas do país, foi preso, neste domingo (2), em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Ele estava foragido há três anos.

O acusado era um dos alvos da Operação Turfe, deflagrada em fevereiro de 2022 pela Polícia Federal. A ação tinha como objetivo desarticular uma quadrilha responsável por adquirir drogas em países produtores, como Bolívia, Peru e Colômbia, e comercializá-las internacionalmente. Na época, houve a apreensão de mais de oito toneladas de cocaína, além da arrecadação de cerca de R$ 11 milhões do grupo de criminosos.

Durante a operação, Lindomar, que morava em um condomínio de luxo no Paraguai, conseguiu fugir junto da mulher minutos antes dos policiais chegarem na sua residência. Desde então, ele era considerado foragido. A companheira do traficante se entregou à PF em agosto de 2024 e atualmente se encontra em liberdade provisória, sendo monitorada por tornozeleira eletrônica.

Neste domingo (3), policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) encontraram o criminoso no Recreio. A PF informou que ele utilizava um nome falso e realizava procedimentos estéticos constantemente para mudar sua aparência e dificultar sua localização.



Lindomar possuía mandados de prisão em aberto, expedidos pela Justiça Federal do Rio de Janeiro e do Paraná, desde a sua fuga em fevereiro de 2022. O homem foi denunciado pelos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa, contrabando e lavagem de dinheiro.

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua residência, os agentes apreenderam R$ 55 mil em espécie, joias e documentos.