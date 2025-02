A pequena Mirella Pinho voltou a sorrir após sair do coma - Arquivo Pessoal

Publicado 03/02/2025

Mirella está internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. "Ela ainda tá muito sonolenta, por conta dos sedativos, mas ela já falou mamãe e pediu a bonequinha dela, mas bem fraquinho, porque está muito sedada, os remédios ainda estão saindo do corpinho dela", contou a mãe. Rio - A pequena Mirella Pinho Francisconi, de 2 anos, baleada na cabeça em Pilares , na Zona Norte, continua apresentando melhoras após sair do coma na última sexta-feira (31) . Ao, a mãe da menina, Mayara Pinho, revelou a sensação de alívio após a filha voltar a sorrir."Eu vi minha filha quase morta e agora ela abriu os olhos. Então, é uma sensação de felicidade, de gratidão a Deus, porque eu sei que tem a mão de Deus nisso. Os médicos mesmo disseram que minha filha é um milagre. Lógico que contamos com os médicos, eles fazem o trabalho deles muito bem, mas se não fosse o cuidado de Deus com a vida da minha filha, ela não estaria aqui. Pra mim, ela é um milagre completamente", contou.Mayara explicou que a recuperação é lenta, mas gradativa. "Hoje eu sou feliz novamente, porque vejo que minha filha está se recuperando bem, mesmo que ainda seja um processo lento, tudo devagarinho, só de ver minha filha acordada já é um alívio. Ela deu esse sorrisinho para mim e foi o dia mais feliz da minha vida, hoje eu tô em paz e muito feliz de ver minha filha ficando boa", contou.Mirella está internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. "Ela ainda tá muito sonolenta, por conta dos sedativos, mas ela já falou mamãe e pediu a bonequinha dela, mas bem fraquinho, porque está muito sedada, os remédios ainda estão saindo do corpinho dela", contou a mãe.

Relembre o caso

A menina foi baleada no colo da mãe, na Avenida João Ribeiro, pouco depois de saltarem de um ônibus – a criança havia ido à praia pela primeira vez. Ao ouvirem os tiros, os parentes procuraram se proteger no interior de um estabelecimento, mas logo notaram que a garota estava ferida. Inicialmente, ela foi levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, antes de ser transferida para o Souza Aguiar. O caso aconteceu no último dia 26.

Segundo a Polícia Civil, agentes da 23ª DP (Méier) analisaram imagens de câmeras de segurança e confirmaram que o disparo que atingiu Mirella partiu de uma tentativa de roubo que acontecia num ponto próximo. Os policiais tentam agora identificar os envolvidos.