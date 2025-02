Tiroteio no Andaraí assustou moradores durante a madrugada desta terça (4) - Arquivo/Agência O DIA

Publicado 04/02/2025 06:44

Rio - Moradores viveram momentos de terror devido a um intenso tiroteio na madrugada desta terça-feira (4) no Morro do Andaraí, na Zona Norte. A região vive uma onda de violência devido à disputa de território entre criminosos rivais.



De acordo com relatos, o confronto teve início por volta das 3h. "Bala voando no Andaraí, tem nem como dormir", disse uma moradora. "Acordei com muito tiro, tá extremamente perto", comentou outra.

3 da manhã e a bala voando no andaraí, tem nem como dormir — Mengão tudo (@BrabaDemais13) February 4, 2025 Acordei com MUITO tiro aqui no andarai, tá extremamente perto, pqp — BelKitsune (@belkitsune) February 4, 2025 Uma hora dessa e a bala comendo aqui no Andarai — Lucas (@lucnasci_) February 4, 2025

Informações iniciais apontam que o confronto ocorreu devido a uma tentativa de invasão de traficantes do Morro do Cruz, também na Zona Norte. A guerra acontece entre bandidos do Terceiro Comando Puro (TCP) e do Comando Vermelho (CV).

Procurada, a Polícia Militar ainda não respondeu se foi acionada para o caso.