Agentes cumprem mandados de busca e apreensão no RJ e em Santa CatarinaReprodução

Publicado 04/02/2025 08:08

Rio - A Polícia Civil do Rio, com apoio de agentes do estado de Santa Catarina, realiza uma operação, nesta terça-feira (4), contra dois integrantes de uma quadrilha envolvida em tentativas de furtos a caixas eletrônicos. O objetivo é cumprir mandados de busca e apreensão nos dois estados.De acordo com investigações da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), a quadrilha é especializada em realizar os furtos com o uso de maçaricos e explosivos, e conta com narcotraficantes locais para dar o suporte logístico. Até o momento, dois suspeitos foram identificados.Um dos criminosos é de Joinville, em Santa Catarina, e se desloca para o Rio por conta de seu conhecimento técnico para a prática dos crimes. Ele costuma ficar abrigado em comunidades dominadas pelo tráfico, sempre próximas de onde pretende cometer os furtos.A DRF investiga pelo menos dois casos com envolvimento da quadrilha, sendo um no Engenho da Rainha e outro em Quintino, ambos em 2024. Nas duas ocorrências, os criminosos não conseguiram pegar os valores armazenados nos caixas eletrônicos.Com o cumprimento dos mandados, os agentes pretendem reunir mais evidências contra os autores, além de identificar os demais integrantes do grupo.Em outubro do ano passado, um caixa eletrônico foi violado por criminosos durante uma tentativa de roubo no Engenho da Rainha, na Zona Norte. O equipamento estava dentro de uma farmácia.Na ocasião, a PM informou que agentes do 3º BPM foram acionados para a ocorrência na Rua Engenho do Mato. No local, a equipe encontrou o caixa danificado e isolaram a área para a realização da perícia. O grupo utilizou um explosivo, mas não conseguiu arrombar o cofre do caixa. Eles levaram três computadores do estabelecimento.