Carro roubado foi apreendido por PMs do 15° BPM (Caxias) - @pmerj

Publicado 04/02/2025 09:16

Rio - Três bandidos foram presos em flagrante por policiais do 15° BPM (Duque de Caxias), no fim da noite desta segunda-feira (3), com um veículo roubado, no bairro Vila Rosário, em Duque de Caxias, na Baixada.

De acordo com informações da corporação, o trio tentou fugir, mas foi capturado e levado à UPA da região em virtude de alguns ferimentos.

A identidade dos presos não foi divulgada.