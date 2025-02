Robson Rodrigues foi preso em ação conjunta entre policiais civis e militares - Reprodução

Publicado 04/02/2025 10:46 | Atualizado 04/02/2025 12:00

Rio - Robson Oliveira Rodrigues, conhecido como Robinho, suspeito de matar a pauladas o tenente-coronel Alexandre Magno Mousinho Barreto , foi preso, na manhã desta terça-feira (4), em Campo Grande, na Zona Oeste.

Nesta terça-feira (3), o juiz Gustavo Gomes Kalil, da 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), expediu um mandado de prisão temporária contra o homem. Robinho estaria escondido em uma área de mata do bairro desde o crime, ocorrido na noite do último sábado (1º).

As primeiras informações indicaram que Alexandre morreu após tentar separar uma briga entre Robson e um segundo envolvido na Rua Aroaqui, ainda em Campo Grande. Na ocasião, o PM foi atingido na cabeça com um pedaço de madeira e morreu no local.

No entanto, em depoimento, Carla Cristina de Souza, viúva do tenente-coronel, contou que o marido vendeu um veículo para Robinho e não recebeu o pagamento. Ele se encontrou com o suspeito para cobrar o fato. A investigação ouviu testemunhas que confirmaram a cobrança da dívida. Além disso, familiares de Robson o apontaram como autor do crime.

Uma câmera de segurança flagrou o crime. A imagem mostra o suspeito esperando a vítima subir na moto e batendo nela com um pedaço grosso de madeira pelas costas. As agressões continuam mesmo com o PM já caído.

Robson foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A prisão ocorreu em ação conjunta entre policiais civis e militares.

sepultamento de Alexandre aconteceu na tarde desta segunda-feira (3) no Cemitério de Campo Grande, na Zona Oeste. Durante sua carreira na PM, o militar atuou no Regimento de Polícia Montada (RPMont), que lamentou a morte em uma postagem nas redes sociais. Ele, que atualmente estava na reserva, deixa a mulher, dois filhos e uma neta.

"É com profundo pesar que nos despedimos do nosso querido tenente-coronel Magno. Seu legado de bravura, liderança e dedicação ficará para sempre marcado em nossos corações. Como bom Cavalariano, ele agora galopará no paraíso, encontrando paz e liberdade nos pastos infinitos do céu. Que cada galope ressoe com a força de seu espírito indomável, trazendo consolo aos que ficam e a certeza de que ele está em um lugar de tranquilidade eterna. Sua ausência deixa um vazio imenso, mas suas memórias e feitos heroicos continuarão a nos inspirar e guiar. Que sua alma encontre descanso eterno e que seu exemplo permaneça vivo em nós", diz o texto.