Um dos assaltos aconteceu na Rua da Capela, em Piedade, na Zona NorteReprodução

Publicado 04/02/2025 12:18

Rio - O Estado do Rio registrou oito roubos de veículo por hora entre a última quinta-feira (30) e o último domingo (2). Ao todo, foram 827 casos no período, uma média de 206 por dia. Somente em São Gonçalo, na Região Metropolitana, tiveram 55 assaltos a carros neste final de semana.

Um dos episódios registrados aconteceu na Rua da Capela, em Piedade, na Zona Norte, na tarde de sábado (1º) . Imagens de câmera de segurança flagraram o momento da abordagem de criminosos a um carro. Os suspeitos param na frente do automóvel alvo do crime, descem armados e anunciam o assalto.

Os passageiros eram aguardados por uma mulher, que avisa para os assaltantes que a mãe estava dentro do carro. A senhora desce com dificuldade e é amparada pela filha. Na gravação, é possível ouvir um criminoso ordenando uma das vítimas a ficar quieta e ameaça atirar. "Cala a boca. Vou dar um tiro na sua cara", diz o bandido.

Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), em 2024 inteiro, foram 30.934 roubos, sendo uma média de 85 por dia. Comparando com o ano anterior, houve um crescimento de 39% no número do crime.

"O trabalho vai continuar sendo feito. Não temos uma solução única que vai dar jeito no Rio de Janeiro. Os números são ruins e a gente quer melhorar, não tenha dúvidas, mas já tivemos números muito piores. Em 2017, eram 149 veículos por dia. No ano passado, a média anual foi de 85. Não estamos satisfeitos com os números e o trabalho será intensificar esse policiamento ostensivo, a ronda, melhorando os procedimentos e a abordagem de motos e veículos. A Polícia vai atuar de forma a otimizar essas operações para dar mais tranquilidade para a população", comentou o secretário de Estado de Segurança Pública, Victor Santos.

Novas ações

O secretário disse que as polícias Civil e Militar realizarão novas ações para combater tais ações criminosas. Segundo Santos, a Polícia Civil começou uma nova fase da Operação Torniquete, que funcionará como um reforço em áreas onde mais aconteceram os crimes.

"Devido as altas desses índices, especialmente de roubos de veículos, a gente tem algumas regiões onde o impacto foi muito grande. Nessas regiões, a partir de ontem (segunda), às 18h, foi restartada a Operação Torniquete, que envolve o efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil. Nessas regiões houve um reforço desse policiamento ostensivo, que é importante para dar mais visibilidade e melhorar a sensação de segurança da população. Essa operação não tem tempo nem dia para terminar", destacou.

Além disso, Victor explicou que a Polícia Militar iniciará, ainda nesta semana, a Operação Impacto, que vai usar duas unidades especializadas para atuar especificamente nessas manchas criminais e inibir a ação de criminosos.

Agente do Degase morre após arrastão

Em outro episódio envolvendo roubos de veículos, nesta segunda-feira (3), o agente do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), Alexander de Araújo Carvalho, de 46 anos, foi morto a tiros durante um arrastão na Linha Amarela . De acordo com laudo preliminar do Instituto Médico Legal (IML), ele foi atingido por pelo menos 15 tiros , que se concentraram na região do tórax e dos membros inferiores. A vítima teve hemorragia interna e morreu antes de ser socorrido, ainda na via expressa.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) colheu o relato de testemunhas e analisa as câmeras da região para entender as circunstâncias da abordagem, além de identificar os assassinos. Segundo testemunhas, o agente, ao perceber o arrastão, deixou a arma no banco do carro, um Nissan March prata, e saiu correndo pela pista. Ele foi alcançado pelos criminosos, que fizeram uma série de disparos.

Na ação, os ladrões levaram pelo menos dois carros, sendo um deles de um militar da Força Aérea Brasileira (FAB), que não se feriu. O veículo de Alexander não foi levado pelos bandidos. A quadrilha que praticou o arrastão fugiu em direção ao Complexo da Maré, na Zona Norte.