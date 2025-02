A ocorrência aconteceu na Avenida 24 de Maio, em Engenho de Dentro - Divulgação

A ocorrência aconteceu na Avenida 24 de Maio, em Engenho de DentroDivulgação

Publicado 04/02/2025 16:27 | Atualizado 04/02/2025 16:43

Rio - Um vazamento de água foi registrado no fim da manhã desta terça-feira (4) na Avenida 24 de Maio, em Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio. O incidente ocorreu em uma área próxima à estação de trem da SuperVia.

Motoristas que passavam pela pista no sentido Méier, no momento do derramamento, puderam observar a situação. Por meio de nota, a Águas do Rio, concessionária responsável pelo abastecimento no município, informou que o reparo necessário já foi realizado com sucesso.

A empresa garantiu que não houve impacto no fornecimento do bairro.