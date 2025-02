Agente foi flagrado em vídeo tirando selfie com o rapper Oruam - Reprodução

Agente foi flagrado em vídeo tirando selfie com o rapper Oruam Reprodução

Publicado 04/02/2025 16:23 | Atualizado 04/02/2025 16:33

Rio - A Corregedoria da Polícia Militar investiga a conduta de um agente que tirou foto com o rapper Oruam. O caso é alvo de uma apuração interna desde a semana passada, quando o próprio MC, que é filho do traficante Marcinho VP, compartilhou a situação.

No registro, o policial militar aparece posando e, em seguida, conversando com Oruam. É possível ver um outro PM e uma viatura ao fundo. O vídeo foi compartilhado pelo rapper no último dia 28 de janeiro.

A publicação de Oruam tem uma legenda na qual o rapper diz ser considerado vilão e que é revoltado por ter crescido sem pai. Em outro trecho, ele diz que o "traficante é o menor dos problemas". Além do vídeo com o PM, a postagem traz uma imagem do próprio pai do músico.



"O agente já foi ouvido e a investigação está em andamento", informou a corporação.