Prisão foi feita por agentes da 5ª DP (Mem de Sá) - Reprodução / Google Maps

Prisão foi feita por agentes da 5ª DP (Mem de Sá)Reprodução / Google Maps

Publicado 04/02/2025 17:55

Rio - Uma mulher acusada de aplicar golpes do "Boa noite, Cinderela" em turistas para praticar roubos foi presa, nesta terça-feira (4), na Vila Mimosa, Zona Norte do Rio. Segundo investigadores da 5ª DP (Mem de Sá), responsáveis pela prisão, a suspeita teria dopado um inglês durante o carnaval de 2024.

O crime contou com o apoio de uma adolescente. As duas teriam conhecido o turista britânico na Pedra do Sal, na Zona Portuária, durante um bloco de rua. Durante o encontro, a dupla ofereceu o programa sexual. No hotel, a vítima foi induzida a tomar um copo de bebida e desmaiou.

Após doparem o turista, as mulheres roubaram celulares, computadores e uma bolsa que estavam no quarto. Ainda segundo a investigação, pelo menos outros quatro turistas foram vítimas do mesmo golpe.

Contra a mulher, foi cumprido mandado de prisão preventiva. A Polícia Civil informou ainda que as investigações seguem para localizar e apreender a adolescente envolvida no caso.