PMs apreenderam uma pistola e 14 munições - @pmerj

Publicado 05/02/2025 12:35 | Atualizado 05/02/2025 14:30

Rio – Policiais do 7° BPM (São Gonçalo) prenderam um homem com uma pistola 9mm e 14 munições no bairro Santa Luzia, em São Gonçalo, Região Metropolitana, na manhã desta quarta-feira (5).

Segundo informações divulgadas pela PM, o bandido ainda tentou fugir, mas deixou a arma cair e foi capturado. O caso foi encaminhado à 74ª DP (Alcântara).