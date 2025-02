Alunos voltam às aulas na Escola Municipal Jean Mermoz, no Cachambi - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 05/02/2025 12:37 | Atualizado 05/02/2025 15:43

Rio — Mais de 650 mil alunos de 1.557 escolas municipais retornam às aulas nesta quarta-feira (5) no Rio. Este será o segundo ano com proibição total dos celulares nas unidades, medida adotada em 2024 pelo município e que depois deu origem a uma lei federal sobre o tema. O início do ano letivo, que também recomeçou para boa parte da rede privada de ensino, gerou impactos no trânsito da cidade.

No Engenho Novo, Zona Norte, a Rua Vinte e Quatro de Maio registrou tráfego intenso na altura da Escola Municipal Sarmiento. Já no Méier, houve pontos de lentidão nos dois sentidos da Rua Dias Cruz. Na Tijuca, o movimento também foi elevado na Rua Conde de Bonfim, no sentido Usina, altura da Praça Saens Peña.

O prefeito Eduardo Paes e o secretário Municipal de Educação, Renan Ferreirinha, visitaram a Escola Municipal Jean Mermoz, no Cachambi, Zona Norte, no primeiro dia de aula. Eles interagiram com os estudantes e participaram de atividades. Paes elogiou a restrição do uso de celulares nas unidades. "Estamos apenas começando a ver os resultados, e estou muito otimista com este novo ano letivo", afirmou.

Segundo o decreto nº 53.918, desde o início do ano letivo de 2024, os celulares dos alunos dos colégios da rede municipal do Rio devem ser guardados nas mochilas, desligados ou em modo silencioso. Algumas diretorias podem recolher os aparelhos e guardá-los dentro de armários e caixas na sala da direção, devolvendo-os ao fim do dia.

Alunos com deficiência ou condições de saúde que precisam dos dispositivos não estão incluídos na regra. Também há momentos em que o aparelho pode ser usado como ferramenta durante aulas, sob orientação dos professores.