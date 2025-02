Agentes da Seop iniciaram a demolição de um apartamento milionário no Recreio - Fábio Costa/Seop

Publicado 05/02/2025 12:15 | Atualizado 05/02/2025 13:57

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública iniciou, nesta quarta-feira (5), a demolição de um prédio residencial de quatro pavimentos construído irregularmente na Rua Dr. Raimundo Veras, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.

O imóvel possuía aproximadamente 1.700 m² de área construída. De acordo com a prefeitura, estima-se um prejuízo de R$ 7 milhões aos responsáveis pelas obras, que foram feitas em área que sofre influência do crime organizado.



Dos quatro andares, um era de uso comum e os outros três tinham oito apartamentos por andar. Os imóveis estavam em fase de alvenaria com somente parte das fachadas emboçadas.



"Essa é mais uma operação importante para demolir construções ilegais. O que a gente encontra aqui é uma obra feita às pressas, frágil e o resultado disso é colocar a vida das pessoas em perigo, em risco. Por isso, o nosso trabalho preventivo é fazer a demolição antes de qualquer ocupação desse prédio. Nosso objetivo com essas demolições é preservar principalmente a vida das pessoas, organizar a cidade e, na medida das suas atribuições, ajudar na segurança pública, combatendo lavagem de dinheiro que muitas vezes o mercado ilegal proporciona para esses grupos criminosos", destaca o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



A construção estava sendo fiscalizada desde o início das obras, sendo embargada em março de 2024, quando ainda estavam em fase de estrutura a nível do primeiro pavimento.



Após o pedido de paralisação, os responsáveis apresentaram um projeto totalmente diferente da obra em andamento, com o intuito burlar a legislação. Por conta disso, a licença foi indeferida já que não atendia aos parâmetros urbanísticos da região.