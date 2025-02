Termômetro marcou 41ºC na Avenida Presidente Vargas - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 05/02/2025 11:33 | Atualizado 05/02/2025 14:24

Rio - O tempo seco e o calor vão se manter no Rio e a cidade pode registrar temperaturas acima dos 40°C pelos próximos dias. De acordo com o Alerta Rio, o clima vai permanecer quente até o próximo final de semana.

Nesta quarta-feira (5), a previsão do tempo indica a máxima de 40°C e mínima de 22°C. Um sistema de alta pressão influencia o tempo, deixando o céu entre claro a parcialmente nublado. Não há previsão de chuva. Nesta quarta-feira (5), a previsão do tempo indica a máxima de 40°C e mínima de 22°C. Um sistema de alta pressão influencia o tempo, deixando o céu entre claro a parcialmente nublado. Não há previsão de chuva.

Durante a madrugada desta quarta, a maior temperatura registrada nas estações de meteorologia da Prefeitura foi de 28,9°C, à 0h25, em São Cristóvão.

A quinta-feira (6) também será quente, com tempo estável e sem previsão de chuva. O céu vai variar entre claro e parcialmente nublado, com temperatura máxima em torno de 41°C e mínima de 22°C.



Na sexta-feira (7) as temperaturas permanecem elevadas, com máxima prevista de 40°C e mínima de 23°C. Assim como na quinta, não há previsão de chuva.



No sábado (8), o tempo muda, mas segue sem previsão de chuva. No final de semana, o céu vai variar entre parcialmente nublado a nublado e as temperaturas entram em declínio, mas continuam altas, com máxima de 37°C e mínima de 21°C. No domingo (9), os termômetros e o tempo seguem estáveis.



Ainda segundo o Alerta Rio, durante o mês de fevereiro, as chuvas estão relacionadas à atuação de áreas de instabilidade formadas pelo calor e alta umidade do ar. Os dados ainda indicam que, em média, o mês tem 17 dias com registro de chuva e 11 sem.

Entre 1997 e 2024, o fevereiro mais chuvoso ocorreu no ano de 2020, com uma média de 321,6 mm. Já o menos chuvoso foi registrado em 2003, com 5,6 mm.

Já as temperaturas ficam, também em média, entre a máxima de 34,6°C e a mínima de 20,9°C. No mesmo período citado, o recorde de temperatura máxima foi em 2023, quando foi registrado 41,8°C em Irajá. Neste ano, o acumulado de chuva neste início de fevereiro foi de 0,5 milímetros.