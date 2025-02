Viviane Maia da Rosa foi baleada pelo policial civil no estacionamento da 59ªDP (Caxias) - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 05/02/2025 13:57 | Atualizado 05/02/2025 14:24

Rio - A inspetora Viviane Maia da Rosa , de 33 anos, internada em estado gravíssimo após ser baleada pelo namorado, o policial Civil Vinicius Silva de Souza, 29 , precisa de doações de sangue após passar por cirurgia. A campanha foi divulgada nesta quarta-feira (5) pela Coligação dos Policiais Civis do Estado do Rio.

As doações podem ser de qualquer tipo sanguíneo e devem ser feitas no Hemorio, na Rua Frei Caneca, nº 8, no Centro. No momento em que doar, basta o doador informar o nome da inspetora e o Hospital Moacyr do Carmo, onde ela está internada.

Viviane Maia da Rosa precisa de doações de sangue após ser baleada por policial civil Rede Social



Vinícius atirou quatro vezes na direção da namorada, que estava no estacionamento da 59ª DP (Caxias). Viviane foi baleada na região do tórax e abdômen. Ela segue no CTI do hospital, entubada e respirando por aparelhos.

Após atirar na namorada, o policial fugiu em direção à sede da delegacia, onde entrou em confronto com outros colegas e com a equipe do Segurança Presente. Ao fim dos disparos, ele foi encontrado morto.

Nos pertences de Vinícius, foram encontrados remédios para esquizofrenia, o que pode indicar um surto psicótico.



Na ocasião, outras três pessoas também deram entrada no hospital com escoriações leves. Elas foram atendidas e liberadas.



Segundo apurado pelo DIA, a inspetora havia relatado que teve um conflito com o policial anteriormente. Os dois trabalhavam no mesmo prédio, mas em delegacias diferentes. Já que a vítima era lotada da Delegacia de Atendimento à Mulher de Duque de Caxias (Deam) e o homem da 59ªDP.



Antes de entrar na polícia, a agente prestou assessoramento direto à 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Teresópolis, na Região Serrana, por quase 10 anos. Ela e o namorado entram juntos na corporação. Ambos foram nomeados Inspetores de Polícia de 6ª Classe em 27 de dezembro de 2023.



A investigação está em andamento na 59ª DP e na Deam Caxias, com apoio da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A Secretaria de estado de Polícia Civil (Sepol) disse que se solidariza e está dando todo o suporte necessário às famílias dos dois policiais civi