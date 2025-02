Juliana Leite Rangel já fala e anda com ajuda, após 31 dias internada no HMAPN - Reprodução/TV Globo

Publicado 05/02/2025 17:38 | Atualizado 05/02/2025 17:52

Rio - A melhora constante no quadro de saúde tem elevado a expectativa pela alta da jovem Juliana Leite Rangel, de 26 anos, baleada por agentes da PRF durante abordagem na véspera de Natal. Segundo parentes da estudante de enfermagem, após a retirada de cânula de traqueostomia, feito nesta terça-feira (4), ela passa por processo para voltar a falar e se alimentar normalmente, sem o auxílio de sonda.

"Ela está ansiosa para ir para casa. Fala que está doida para ir embora e sair dali logo. Eu abro a janela do leito onde ela está, e ela logo diz: não abre, porque eu vejo a rua e dá vontade de sair daqui", comentou o pai da estudante de enfermagem, Alexandre Rangel.

O mecânico autônomo comenta que, apesar da ansiedade pela alta, a família tenta manter o foco na recuperação de Juliana. "A cada etapa da recuperação dela, temos mais confiança de que é um milagre", disse o pai.

A estudante, que foi atingida na parte de trás da cabeça, passou por uma cirurgia logo que deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ela está internada na unidade há 41 dias, desde o último dia 24 de dezembro. Nesse período, ela chegou a ficar oito dias em coma induzido.

Ela recobrou a consciência no dia 1º de janeiro, quando teve as primeiras interações com familiares. De lá para cá, ela vem se recuperando. Na última semana, ela chegou a aparecer em um vídeo compartilhado pela mãe Daise Rangel com familiares. O registro mostra a jovem usando celular e pedindo uma refeição especial. "Churrasco e Coca-Cola", disse Juliana.

Em boletim médico divulgado nesta quarta-feira (5), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Duque de Caxias informou que Juliana tem bom estado geral e condição clínica. A pasta, contudo, não deu previsão para a alta da paciente.

Baleada a caminho da ceia de Natal



Juliana foi atingida na cabeça por um tiro, socorrida e levada para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, na noite do dia 24 de dezembro. Ela, os pais, o irmão e a namorada dele, seguiam de Belford Roxo, na Baixada, para a casa da irmã, em Itaipu, Região Oceânica de Niterói, onde a família faria a ceia de Natal.

Quando o carro da família passava pela Rodovia Washington Luiz (BR-040), na altura de Duque de Caxias, agentes da PRF dispararam contra o veículo. Um desses tiros perfurou a traseira do veículo e atingiu Juliana e o pai dela na mão direita. Três agentes envolvidos no incidente são alvo de um procedimento interno da PRF, além de um inquérito aberto pelo Ministério Público Federal.