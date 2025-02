Wander Pires - Reprodução / Instagram

Publicado 05/02/2025 15:01 | Atualizado 05/02/2025 15:35

Rio - Intérprete da Unidos do Viradouro, Wander Pires denunciou ter sido vítima de intolerância religiosa, nesta quarta-feira (5), nas redes sociais. Ele publicou no X (antigo Twitter) um comentário - que foi bloqueado posteriormente - que o acusa de ter sido "preso por cantar música do capeta".

O caso aconteceu após Wander postar vídeos cantando em homenagem a Malunguinho, entidade afro-indígena que será tema do enredo da agremiação no Carnaval 2025.

"Estou sendo alvo de preconceito religioso após os vídeos cantando os pontos de Malunguinho repercutir, esse é só um dos vários comentários que recebi, me entristece demais", afirmou. "Eu não vou na rede de nenhuma pessoa atacar ou falar da vida delas. É tão difícil sambista ser respeitado? É tão difícil respeitarem uma religião? Onde está a alma que não se deve julgar dessas pessoas?", concluiu.

Internautas manifestaram apoio ao intérprete. "Fico muito chateado por você estar passando por isso, você é um cara com coração gigantesco", escreveu um homem. "Estamos contigo, Wander! Grande intérprete!", declarou um usuário da internet.

'Malunguinho: o Mensageiro de Três Mundos'