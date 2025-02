Após a notícia, centenas de pessoas em suas redes sociais lamentaram a morte de Régis - Divulgação

Após a notícia, centenas de pessoas em suas redes sociais lamentaram a morte de RégisDivulgação

Publicado 05/02/2025 16:55 | Atualizado 05/02/2025 16:59

Niterói - Familiares e amigos se despediram na tarde desta quarta-feira (5) do cantor evangélico Reginaldo Menezes, de 52 anos, no Cemitério de São Miguel, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Ele foi baleado no tórax durante um confronto entre policiais militares e criminosos, próximo à BR-101, na terça-feira (4).



Régis Nascimento, como era conhecido no meio artístico, era casado, tinha duas filhas e realizava visitas missionárias em igrejas e rádios religiosas na região. Além disso, trabalhava com obras e compartilhava seu trabalho nas redes sociais. Na próxima quarta-feira (19), o cantor participaria de mais um evento com a presença de outros missionários.



Após a notícia, centenas de pessoas em suas redes sociais lamentaram a morte. “Estou sem acreditar ainda, que meu amigo se foi... Tá doendo muito... Mais uma vítima da violência, aonde vamos parar?”, afirmou. Outra internauta comentou que ficou no meio do mesmo tiroteio. “Que o Senhor Jesus conforte toda a família. Eu também fiquei no meio do fogo cruzado, estava indo trabalhar”, concluiu.



Entenda o caso



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam policiamento pelo bairro Jardim Catarina quando criminosos atiraram contra as equipes, gerando o confronto. A corporação informou que um bandido fugiu e deixou para trás um fuzil calibre 5,56, com 14 munições.

O material foi apreendido e a ocorrência apresentada na 74ª DP (Alcântara). Segundo a PM, um agente ficou ferido de raspão, foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), mas recebeu alta.

Por meio de nota, a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) afirmou que foi acionada e investiga a morte.