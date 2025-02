Familiares se emocionaram durante o sepultamento de Jessica Finn - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 05/02/2025 17:28

Rio - A residente jurídica da Defensoria Pública do Rio Jessica Stephanie Finn Borneo Silveira Cavalcanti, de 31 anos, morta pelo companheiro Eduardo Castro Bigno, foi sepultada na tarde desta quarta-feira (5), no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul.

No início da tarde, antes do velório, a irmã de Jessica relatou ao DIA que a família nunca soube de problemas da vítima quanto a violência no relacionamento. Claudia Rohsner também contou que a irmã era uma pessoa amorosa com todos, alegre e inteligente.

Na terça-feira, Eduardo levou a companheira já morta para um hospital em Niterói, alegando que ela havia cometido suicídio ao ingerir medicamentos de uso controlado de forma excessiva. No entanto, o exame pericial apontou sinais de violência e morte por asfixia mecânica.

Com o laudo, os policiais da 77ª DP (Icaraí) prenderam Eduardo em flagrante por feminicídio. O caso está sendo investigado pela distrital e, até o momento, não há informações sobre o que motivou o assassinato.

Em nota, a Defensoria Pública manifestou pesar pelo falecimento e contou que Jessica começou a trabalhar na instituição pública há cerca de cinco meses, no núcleo de primeiro atendimento de Botafogo.

"A DPRJ está consternada com essa perda e se solidariza com seus familiares, amigos e colegas de trabalho. A Defensoria Pública tem acompanhado o caso e se colocou à disposição para prestar toda a assistência jurídica necessária à família. Reforçamos nosso compromisso em lutar por justiça, proteção e direitos para todas as mulheres, promovendo ações para combater a violência de gênero", comunicou.