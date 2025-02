Caminhão foi recuperado em Quintino - @pmerj

Publicado 06/02/2025 11:01

Rio - Policiais do 9° BPM (Rocha Miranda) recuperaram um caminhão roubado com carga de batatas processadas na comunidade Lemos Brito, em Quintino, nesta quarta-feira (5).

De acordo com a corporação, o motorista que conduzia o veículo foi resgatado sem ferimentos, após confronto. A carga, no entanto, só teve uma parte preservada, com 180 caixas encontradas.A PM não informou se houve prisões. O caso foi encaminhado à Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC).