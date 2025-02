Imóvel de luxo alugado por funcionários tinha vista para a Enseada de Botafogo, na Zona Sul - Reprodução

Rio - Três funcionários de uma empresa de telecomunicações foram presos em flagrante, nesta quinta-feira (6), por utilizar dados de clientes para aplicar golpes. Segundo as investigações, o trio alugava imóveis de luxo no nome das vítimas para uso próprio, além de obter o valor da garantia em caso de inadimplência.

A 19ª DP (Tijuca) identificou que a quadrilha criava perfis falsos em sites de locações usando informações de pessoas com padrão de renda elevado. Além de usufruir dos imóveis, eles simulavam aluguéis entre si com o objetivo de ficar com o dinheiro da garantia oferecida pelas plataformas em casos de inadimplência.

Um dos locais alugados tem vista para a Enseada de Botafogo, na Zona Sul, e área recreativa com banheira e churrasqueira.

De acordo com a Polícia Civil, Eduardo Osório de Oliveira liderava o esquema. Ele entrava em contato com os clientes da empresa e conseguia dados e fotos para usar no crime. Agentes da distrital também descobriram a participação de Bruno de Souza Pinto e Letícia Wagner Pereira, todos funcionários da mesma companhia.

O trio foi alvo de mandados de busca e apreensão. Na casa de um dos criminosos, as equipes encontraram dezenas de cartões em nomes de terceiros e identidades falsas. Um dos homens se identificou utilizando um documento falsificado. A corporação informou que ele vivia uma vida de ostentação, utilizando os golpes para residir em imóveis de luxo, comprar roupas caras e bancar gastos extravagantes.



Diante dos fatos, os três foram presos em flagrante por associação criminosa e indiciados por estelionato e uso de documento falso.

As investigações prosseguem, a fim de identificar outros possíveis envolvidos, inclusive em outros estados.