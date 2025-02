Drogas estavam no fundo falso de uma mala - @pmerj

07/02/2025

Rio - Uma equipe do Batalhão de Polícia Turística (BPTur) prendeu em flagrante um homem com uma grande quantidade de tabletes de maconha e vidros de lança-perfume, nesta quinta-feira (6), na Rodoviária do Rio, no Santo Cristo, Zona Portuária da cidade. O material estava no fundo falso de uma mala com três peças de roupas.

De acordo com a Polícia Militar, o bandido, que não teve a identidade divulgada, afirmou que as drogas foram adquiridas no Morro do Vidigal, na Zona Sul, e seriam levadas para a cidade de Joinville, no estado de Santa Catarina. Os agentes encaminharam o caso à Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).