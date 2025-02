Ministro da Educação, Camilo Santana visitou Colégio Pedro II e se reuniu com servidores da unidade - Divulgação

Publicado 07/02/2025 10:03

Rio- O Colégio Pedro II recebeu a visita do ministro da Educação, Camilo Santana, nesta quinta-feira (6). Acompanhado de outros representantes do MEC, ele esteve no Teatro Mário Lago, na unidade de São Cristóvão, e vistoriou as obras de reforma do telhado e da nova subestação elétrica. Para fazer as melhorias, o Governo Federal investiu mais de R$ 2,4 milhões.



Durante a agenda, o ministro conheceu mais sobre os projetos desenvolvidos no CPII e prestigiou apresentações musicais do grupos Bandana Split e do Coral Comunitário da instituição.



"Essa visita demonstra o comprometimento do Ministério da Educação com o Colégio Pedro II e as necessidades da nossa instituição. Com o apoio do MEC e a conclusão dessas obras em andamento, vamos avançar muito para que nossos estudantes tenham acesso a uma escola com uma infraestrutura cada vez mais segura e a uma educação pública de qualidade", celebrou a reitora do CPII, Ana Paula Giraux.



O secretário municipal de Educação do Rio, Renan Ferreirinha, também acompanhou a visita.

Fundado em 1837, o Pedro II é o maior colégio federal do estado do Rio de Janeiro.