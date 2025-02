Ônibus incendiado na comunidade Grão do Pará, em Nova Iguaçu - Rede Social

Publicado 07/02/2025 10:43 | Atualizado 07/02/2025 12:37

Rio - Bandidos incendiaram um ônibus e um carro da Light durante um intenso tiroteio na comunidade Grão do Pará, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na manhã desta sexta-feira (7). Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver os veículos em chamas e a intensidade dos disparos. Segundo moradores, o clima é de tensão na região.

Clima tenso no Grão Pará, Conjunto marinha e jardim paraíso. Muitos tiros ainda podem ser ouvidos na região, PMs do 20BPM já estão no local. pic.twitter.com/oxxpK5hvsq — PEGAVISÃO RJNEWS (@pegavisaorjnews) February 7, 2025 Grão Pará (CV), nova Iguaçu. https://t.co/RAzc1cE3zV pic.twitter.com/wxRzdnQShR — PEGAVISÃO RJNEWS (@pegavisaorjnews) February 7, 2025

Relatos apontam ainda que confronto teve início entre milicianos e traficantes da região. Os veículos incendiados foram usados como barricadas, assim como pneus queimados. Em nota, a Polícia Militar informou que agentes 20ºBPM (Mesquita) realizam uma operação na comunidade com o objetivo de desarticular ações de criminosos locais. Até o momento, dois suspeitos foram detidos com três fuzis e uma pistola. As buscas seguem em andamento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas às 9h43 para combater o incêndio em veículos na Avenida Abílio Augusto Távora, antiga Estrada de Madureira. Até o momento, não há registro de vítimas.

Segundo testemunhas, motoristas tiveram que voltar na contramão após a via, que é uma das principais do município, ser interditada pelos bandidos. Ainda no local, há registros de uma manifestação provocando ainda mais caos no trânsito.

Ônibus impactado

Segundo a Semove, um ônibus da Expresso Real Rio foi incendiado nas proximidades da localidade conhecida como Conjunto da Marinha, no bairro Marapicu. O coletivo fazia a linha 713B (Cabuçu x Coelho Neto). Por motivos de segurança, a circulação desta linha e da 444B (Cabuçu x Central) está temporariamente suspensa.



Em nota, a empresa informou ainda que repudia mais esse ato de violência. Com esta ocorrência, sobe para 432 o número total de ônibus incendiados desde 2014. Neste período, foram 25 só em Nova Iguaçu e 132 na Baixada Fluminense.



"O custo de reposição desses veículos chega a mais de R$ 367 milhões. Cada ônibus incendiado deixa de transportar até 70 mil passageiros durante seis meses, tempo necessário para a compra e regularização do novo coletivo. Não há seguro para ônibus incendiado", disse em comunicado.



A Semove ressaltou também que colabora com as autoridades de segurança em ações de prevenção e repressão e pede a ajuda da população na identificação dos responsáveis, solicitando que informações sejam encaminhadas ao Disque Denúncia (2253-1177), inclusive de forma anônima pelo WhatsApp.

Outra linha afetada é a 120T (Duque de Caxias x Itaguaí) da Transportes Flores, que opera com intervalos irregulares devido a um intenso engarrafamento na Av. Abílio Augusto Távora, próximo ao Dom Bosco.

Carro da Light incendiado

Segundo a Light, durante a instalação de um transformador em uma de suas subestações, uma funcionária da empresa foi abordada por indivíduos armados ao sair das dependências da unidade. A profissional teve o veículo da concessionária que utilizava roubado e, posteriormente, o automóvel foi incendiado pelos criminosos.

Além disso, a funcionária foi mantida como refém momentaneamente nas proximidades da subestação, mas foi libertada sem ferimentos. A empresa destaca também que está prestando todo o apoio necessário as equipes técnicas que atuam na região e a profissional que esteve envolvida no ocorrido.

"A concessionária reforça seu compromisso com a segurança e bem-estar de seus empregados e continuará acompanhando a situação junto aos órgãos competentes", disse.